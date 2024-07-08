Сёмин: Не берусь предсказать победителя матча Испания – Франция

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции.

По мнению специалиста, предстоящая игра станет очень интересной для зрителей.

— Мы увидим столкновение обороны и атаки. Великолепной атаки, состоящей из молодых игроков Испании, и очень опытной обороны Франции, — цитирует Сёмина Metaratings.

При этом эксперт признался, что не может предсказать победителя в данном противостоянии.

Полуфинальная встреча чемпионата Европы – 2024 Испания – Франция пройдет 9 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.