УЕФА может снять судью с матча Евро-2024 – названа причина

Назначение на второй полуфинал чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии получил немецкий судья Феликс Цвайер. В настоящий момент в УЕФА пересматривают это назначение, о чём пишет The Times.

Дело в том, что у Цвайера неоднозначная репутация – в своё время арбитр отбывал наказание за получение взятки. А в 2021 году этого судью после матча «Баварии» и «Боруссии» жёстко раскритиковал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Тогда в отношении футболиста даже проводилось расследование. Цвайер тогда требовал от Беллингема извинений и обращался к психологу.

В Англии назначение Феликса Цвайера на матч уже успели раскритиковать, а это, кстати говоря, создаёт на судью лишнее давление.

Матч сборных Нидерландов и Англии пройдёт в среду, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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