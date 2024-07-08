Рабио: «Конечно, от Гризманна мы ждём большего»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио поделился комментарием об игре нападающего Антуана Гризманна на Евро-2024.

— Конечно, от Гризманна мы ждем большего, ведь мы все знаем его способности. Мы можем победить и без него, но если бы он был в отличной форме, то нам было бы проще, — цитирует Рабио El Chiringuito.

На текущем турнире 33-летний Гризманн появился на поле во всех пяти играх, в которых не отметился голевыми действиями.

В полуфинале чемпионата Европы – 2024 сборная Франции сыграет со сборной Испании. Поединок состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по столичному времени.