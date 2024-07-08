«Унылое зрелище»: Экс-владелец «Спартака» оценил Евро-2024

Андрей Червиченко, который в своё время был владельцем московского «Спартака», высказался о проходящем чемпионате Европы. По словам Червиченко, турнир его радует.

«Нынешний чемпионат Европы – это унылое зрелище. Половина матчей абсолютно неинтересна. Такое впечатление, что в Европе вымерли нападающие», - цитирует Червиченко сайт «Матч ТВ».

На чемпионате Европы осталось провести всего лишь три матча – полуфиналы и финал. В первом полуфинале сыграют сборные Испании и Франции, а во втором – сборные Нидерландов и Англии.

Финальный матч Евро-2024 состоится в Берлине в воскресенье, 14 июля.