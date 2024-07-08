Названы арбитры полуфиналов Евро-2024

Названы арбитры грядущих полуфинальных матчей Евро-2024.

Игру между сборными Франции и Испании, которая запланирована на 9 июля, рассудит словенец Славко Винчич. Поединок следующего дня между сборными Англии и Нидерландов будет судить немец Феликс Цвайер.

Напомним, что финальный поединок Евро-2024 пройдёт в грядущее воскресенье, 14 июля. Французская сборная в четвертьфинале оставила за бортом турнира команду Португалии, испанская сборная – команду Германии.

Сборная Англии в четвертьфинале в серии пенальти обыграла швейцарцев, а команда Нидерландов добилась волевой победы над турецкой сборной в основное время встречи.