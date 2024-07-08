Бояринцев: «В финале Евро победит сборная Франции»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о решающих матчах Евро-2024. В них сойдутся сборные Испании и Франции и сборные Англии и Нидерландов соответственно.

«Исход игры французов и испанцев предугадать сложно. А вот в матче Англии и Нидерландов отдам предпочтение последним, англичанам откровенно везёт. В финале, думаю, встретятся Франция и Нидерланды, победит Франция», - говорит Бояринцев для «РБ Спорт».

Напомним, что первый полуфинал между французами и испанцами состоится 9 июля, это грядущий вторник. Второй полуфинал намечен на 10 июля, это среда. Финальный поединок Евро пройдёт 14 июля в грядущее воскресенье.