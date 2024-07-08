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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024 слухи

08 Июля 2024 • 17:35 Комментировать
Испания
...
Франция
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09.07 22:00

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может завершить карьеру в сборной Испании после окончания чемпионата Европы – 2024. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Ранее сам Мората заявил, что текущий крупный турнир может стать для него последним в футболке национальной команды.

На Евро-2024 Мората принял участие во всех пяти матчах и забил один гол.

В полуфинале турнира сборная Испании встретится со сборной Франции. Игра между командами состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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