Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может завершить карьеру в сборной Испании после окончания чемпионата Европы – 2024. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Ранее сам Мората заявил, что текущий крупный турнир может стать для него последним в футболке национальной команды.

На Евро-2024 Мората принял участие во всех пяти матчах и забил один гол.

В полуфинале турнира сборная Испании встретится со сборной Франции. Игра между командами состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.