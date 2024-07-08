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Чемпионат Европы по футболу 2024

Черчесов предсказал финалистов и победителя Евро-2024

08 Июля 2024 • 17:22 Комментировать

Всё ближе финал чемпионата Европы по футболу. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предсказал будущих финалистов турнира, а также победителя.

«Англия выиграет у Нидерландов, французы — у испанцев, победит в финале Франция. Голландцы несколько нестабильны, англичане в последнем матче были больше похожи на себя. Испанцам пора уже одну игру на большом турнире сыграть не очень хорошо», - говорит Черчесов для «РБ Спорт».

Напомним, 9 июля в первом полуфинале Евро сыграют сборные Франции и Испании. А 10 июля во втором полуфинальном матче сразятся команды Англии и Нидерландов. Финал пройдёт 14 июля, это грядущее воскресенье. Место действия – Олимпийский стадион Берлина.

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