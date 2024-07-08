Черчесов рассказал, чего не хватило Нагельсманну и Спаллетти на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов порассуждал о тренерах уже вылетевших команд Евро-2024. Речь идёт о сборных Германии и Италии, а также их рулевых – Юлиане Нагельсманне и Лучано Спаллетти.

«У Спаллетти и Нагельсмана, убеждён, не хватило на этом Евро опыта. Хорошие специалисты, но именно опыта работы в сборной на таком турнире не хватило. На следующий большой турнир, дай бог, чтобы федерации их не трогали, у них будут абсолютно другие команды», - говорит Черчесов для «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Германии вылетела в четвертьфинале от сборной Испании. Итальянцы не совладали со сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала Евро и покинули турнир пораньше. Завтра, 9 июля состоится первый полуфинал Евро-2024, сыграют команды Франции и Испании.