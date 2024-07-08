Губерниев дал прогноз на победителя Евро-2024

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на победителя чемпионата Европы. По мнению обозревателя, турнир может выиграть сборная Англии, хотя в предыдущих играх «три льва» не показали по-настоящему мощной игры.

«Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают. А если не победят, то это сделает кто-нибудь другой, и тоже будет хорошо», - цитирует Губерниева Metaratings.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии 10 июля сыграет против Нидерландов. А днём ранее первую путёвку в финал турнира будут разыгрывать сборные Испании и Франции.

Финал Евро-2024 пройдёт 14 июля.