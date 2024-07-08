Булыкин: «Если в финале Евро сыграют Франция и Англия, это будет один из самых скучных финалов»

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих полуфинальных матчах Евро.

- Кому симпатизируете в паре Испания – Франция?

- Конечно, испанцы выглядят поинтереснее. Играют в футбол, забивают, обращаются с мячом шикарно. Они оставляют приятное впечатление. А французы похожи на англичан, которые показывают немного натянутый футбол. Но в то же время там есть Мбаппе, который может сделать гол из полумомента. Правда, ему сейчас маска мешает, еще что-то. Но он еще может раскрыться, забить хет-трик и сделать игру. Так что фаворита в матче нет. На поле выйдут две сборные с приставкой топ. Это будет практически финал. И команды будут играть на результат, а не отталкиваться от красивого футбола.

- Как для себя объясняете блеклую игру французов? Она связана с проблемами у Мбаппе или есть другие нюансы?

- Всех беспокоит, что французы мало забивают и не показывают того футбола, который от них ждут. Может быть, в полуфинале и финале они покажут что-то интересное, и Мбаппе забьет.

- Может, Мбаппе надо дать отдохнуть и оставить в запасе или это не имеет смысла?

- Все зависит от его состояния. Все-таки это ключевой футболист, лидер команды. Он в любом случае выйдет в основе.

- Перед матчем с Францией у Испании есть потери. Не сыграют Карвахаль, Мората и Педри. Это восполнимые потери?

- В сборной Испании собраны лучшие игроки, и я уверен, что найдется, кем заменить эти потери. Иногда тем, кто сидит на замене, выпадает шанс, и у них появится еще больше мотивации. Они могут выдать лучший матч в жизни или сыграть лучше, чем основной футболист. Этим и хороши такие шансы для запасных.

- Кто фаворит в матче Нидерланды – Англия и чего ждете от этой игры?

- Жду, что будет тоже интересный футбол. Нидерланды хорошо играют в атакующий футбол, и могут столкнуться с прагматичной игрой англичан. Но Англия уже пару раз висела на волоске со своей игрой. Хотя если она выйдет в финал, никто не вспомнит, как она играла со Швейцарией и что с большим трудом ее прошла. Мне будет интересно посмотреть на веселую игру Нидерландов против прагматичных и скучных англичан.

- Если в финале сыграют Франция и Англия, это будет один из худших и скучных финалов за последние годы?

- Именно так. Но в финале можно полностью отдать все силы игре. Может быть, мы увидим другой футбол. Но мне хочется, чтобы скучный финал разбавил кто-то из других двух команд.

- То есть, наиболее интересный вариант финала это Испания – Нидерланды?

- Да. Он может получиться зрелищным. Но я думаю, что вряд ли состоится такой идеальный финал.

Елена Григорьевская