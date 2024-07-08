Газзаев не сомневается, что Нидерланды и Англия покажут максимум в полуфинале Евро-2024

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 1/2 финала Евро-2024.

Эксперт предположил, что кто-то может построить свою игру от обороны, а кто-то будет сосредоточен на атакующих действиях.

— Но то, что обе сборные будут на пределе своих возможностей, тут двух мнений быть не может, — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Полуфинальная встреча чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

Напомним, действующим чемпионом Европы является Италия.