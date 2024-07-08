Титов не видит фаворита на Евро-2024

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, кого считает фаворитом Евро-2024.

По мнению специалиста, на бумаге фаворитом турнира является сборная Испании, а главный аутсайдер — Нидерланды.

— Я никого не исключаю из возможных победителей, так как для меня сейчас нет четкого фаворита, — приводит слова Титова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в рамках полуфинала чемпионата Европы – 2024 Испания сыграет с Францией, а Нидерланды встретятся с англичанами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Главный матч Евро-2024 состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.