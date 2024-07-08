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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин: Португалия и без Роналду готова бороться за самые высокие места

08 Июля 2024 • 14:13 Комментировать
Португалия
0:0
Франция

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах сборной Португалии после возможного ухода из команды Криштиану Роналду.

Специалист считает, что Португалия готова вести борьбу за самые высокие позиции и без Роналду в составе.

— В этой команде много хороших молодых ребят. И без Роналду португальцы слабеет не станут, — заявил Балахнин Vprognoze.

Напомним, на чемпионате Европы – 2024 подопечные Роберто Мартинеса добрались до 1/4 финала. На данной стадии португальцы проиграли Франции и покинули турнир.

В пяти матчах Евро-2024 39-летний Роналду ни разу не смог отличиться, но оформил один ассист.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Сергей Балахнин Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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