Непомнящий: «Вероятно, мы увидим в полуфиналах Евро-2024 дополнительное время и пенальти»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Евро-2024.

По мнению эксперта, все четыре команды, вышедшие в полуфинал, показывают качественный футбол и являются претендентами на золотые медали.

— Абсолютно вероятно и то, что мы увидим в полуфиналах дополнительное время, и то, что в них дойдет до серии пенальти, — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

Стоит сказать, что в плей-офф было уже пять матчей, которые не завершись в основное время.

В рамках 1/2 финала турнира Испания встретится с Францией, а Нидерланды сойдутся в противостоянии с Англией.