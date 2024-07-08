Канчельскис назвал двух финалистов Евро-2024

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал прогноз на полуфинальные матчи чемпионата Европы. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», финалистами турнира станут сборные Испании и Англии.

«Мне казалось, что в финал выйдет либо Испания, либо Германия. Так что, думаю, испанцы там и окажутся. А с другой стороны жду прохода Англии. Они предпочтительнее Нидерландов. Жду финал Испания – Англия», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Первый полуфинал Евро-2024 пройдёт уже 9 июля, в этот день сыграют сборные Испании и Франции. На следующий день, 10 июля, путёвку в финал будут разыгрывать сборные Нидерландов и Англии.