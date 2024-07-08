Титов высказал мнение о 16-летнем Ямале

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказал мнение о 16-летнем таланте сборной Испании Ламине Ямале.
«Самый яркий школьник играет в Испании. Думаю, что он еще должен добавить. Он не забивает себе голову схемами и тренерскими установками. Он просто играет в футбол и получает удовольствие», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».
На чемпионате Европы в Германии Ямаль отметился тремя голевыми передачами. В полуфинале турнира сборной Испании будет противостоять команда Франции. Встреча состоится во вторник, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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