Самедов выбрал между Испанией и Францией финалиста Евро

«Испанцы для меня фавориты. Я после первой игры сказал, что для меня они ярче всех смотрятся. Для меня испанцы предпочтительнее смотрятся на бумаге. Хочу, чтобы они были в финале», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».