Мората сделал заявление перед полуфиналом с Францией на Евро

«В сборной бывают моменты, когда все тяжело. Мне уже надоели разговоры о том, что я жертва и жалуюсь. Я просто хочу, чтобы у нашей команды все было хорошо. Наслаждаюсь игрой за команду, потому что это может быть мой последний турнир за сборную. Трудно принять такое решение, но все возможно», - передает слова Мораты Relevo.