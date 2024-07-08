Мората сделал заявление перед полуфиналом с Францией на Евро

Нападающий национальной сборной Испании Альваро Мората отреагировал на критику в свой адрес со стороны болельщиков.
«В сборной бывают моменты, когда все тяжело. Мне уже надоели разговоры о том, что я жертва и жалуюсь. Я просто хочу, чтобы у нашей команды все было хорошо. Наслаждаюсь игрой за команду, потому что это может быть мой последний турнир за сборную. Трудно принять такое решение, но все возможно», - передает слова Мораты Relevo.
В полуфинале чемпионата Европы - 2024 сборная Испании сыграет против команды Франции. Встреча состоится во вторник, 9 июля.
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