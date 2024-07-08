Гвардиола выбрал новую цель «Манчестер Сити» - это полуфиналист Евро-2024

Полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Заинтересованность в его переходе проявляет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Как сообщает портал Todofichajes, Ольмо можно подписать этим летом за 60 миллионов евро. Этот пункт действителен до 15 июля. Срок действующего контракта Дани с «быками» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 26-летний полузащитник провел 21 встречу, забил четыре мяча и отдал пять ассистов. В настоящий момент Дани выступает за сборную Испании на Евро-2024.