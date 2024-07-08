Петрушин назвал сборную, которая показывает самый скучный футбол на Евро

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих полуфинальных матчах Евро.

- Кому симпатизируете в паре Испания – Франция?

- Испании. Эта сборная показывает из всех команд наиболее зрелищный футбол. Это очень важно. К тому же это одна из самых молодых сборных на Евро. А французы играют очень натужно. Тяжело смотреть их игру.

- Как думаете, может Мбаппе пора сажать в запас, раз он не тянет, и рискнет ли это сделать Дешам?

- Та же ситуация, как у Португалии. Надо ли было сажать в запас Роналду, потому что его команда играла фактически вдесятером? Это уже не тот Криштиану, который был четыре-пять лет назад. Но главный тренер не мог пойти протии него. Так и Дешам. Не думаю, что он посадит Мбаппе на лавку. Я понимаю Килиана. Он получил достаточно серьезную травму, а человек так устроен, что начинает себя беречь. Поэтому он сейчас не выглядит так, как от него ожидают болельщики Франции.

- Перед матчем с Францией у Испании есть потери. Не сыграют Карвахаль, Мората, Педри. Это восполнимые потери?

- Карвахаля будет тяжело заменить. Этот защитник пашет на поле 90 минут и в атаке, и в обороне. Что касается Педри и Мораты, у Испании найдется, кем их заменить.

- Кто фаворит в матче Нидерланды – Англия, и чего ждете от этого противостояния?

- Хотелось бы, чтобы Нидерланды обыграли англичан. Парадокс в том, что чемпионат Англии считается лучшим в Европе, а сборная выгляди очень блекло. Она играет в консервативный футбол. А голландцы в последних встречах показывают неплохой футбол, агрессивный. Они переломили ход игры с турками и довели дело до победы.

- Кто из полуфиналистов Евро играет в самый скучный футбол?

- Англия и Франция. Они играют в одинаковый неинтересный футбол. Поэтому хочется, чтобы в финале Евро встретились Нидерланды и Испания.

- Если в финале сыграют Франция и Англия, это будет один из худших и скучных финалов за последние годы?

- Им надо еще попасть туда. И потом, может они покажут там суперфутбол. Никто же не знает.

Елена Григорьевская