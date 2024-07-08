Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия

«Тренер французов найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую игру. Франция испанцев потрепает, но всё‑таки Испания выйдет в финал и станет чемпионом», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».