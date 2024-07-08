Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, какая сборная выиграет чемпионат Европы – 2024. Турнир проходит в Германии.
«Тренер французов найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую игру. Франция испанцев потрепает, но всё‑таки Испания выйдет в финал и станет чемпионом», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что полуфинальный матч Франции против Испании состоится 9 июля. Во втором матче 1/2 финала встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финальный поединок чемпионата Европы пройдет 14 июля.
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