Бейл прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о выходе сборной Нидерландов в полуфинал чемпионата Европы – 2024, который проходит на футбольных полях Германии. В 1/4 финала «оранжевые» одолели Турцию со счетом 2:1.

«Турция в первом тайме с Нидерландами играла хорошо. Очень агрессивно. Но во втором тайме Нидерланды были сильнее. Выход в полуфинал - хороший результат для сборной Нидерландов», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В полуфинале престижного турнира сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч между командами Рональда Кумана и Гарета Саутгейт состоится в среду, 10 июля.