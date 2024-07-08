Орещук назвал главное разочарование Евро - 2024 - это не Роналду

Роман Орещук, бывший спортивный директор московского «Динамо», поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Главное разочарование? Мбаппе. Какие надежды на него возлагались! Но на Евро их вообще не оправдал. По крайней мере на данный момент», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы 25-летний форвард сыграл четыре встречи, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Сборная Франции пробилась в полуфинал престижного турнира, где померяется силами с национальной командой Испании.