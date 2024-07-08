Орещук: «Игра Франции на Евро - это импотенция»

Футбольный функционер Роман Орещук поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате Европы в Германии.

«Меня поражает игра французов. Причем с каждым днем все больше и больше. Извините, но это какая-то импотенция. Другого слова не подберешь», - передает слова бывшего спортивного директора «Динамо» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 французская сборная одержала победу над национальной командой Португалии в серии послематчевых пенальти. За путевку в финал престижного турнира подопечные Дидье Дешама поборются со сборной Испании. Матч пройдет 9 июля.