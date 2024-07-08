Орещук: «Тренеры и игроки сборной Португалии заложники Роналду»

Экс спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«С точки зрения «физики» сейчас он выглядит даже лучше, чем на ЧМ-2022. Но здесь, как и случае с Францией, тренерский штаб и команда - заложники одного игрока. Пока Криштиану в сборной, он будет выходить в старте», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на чемпионате Европы 39-летний Криштиану провел пять поединков, в которых смог отметиться лишь одной результативной передачей. Сборная Португалии покинула турнир на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от Франции в серии пенальти.
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