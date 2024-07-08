Де Дзерби объяснил провал Италии на Евро-2024

Наставник «Марселя» Роберто де Дзерби поделился мнением о неудачном выступлении сборной Италии на чемпионате Европы – 2024.
«Здесь не одна причина провала. В Италии стало мало звездных футболистов. Легионеров в Серии А становится больше, получается, что они лучше наших игроков. Поэтому сборная начинает платить по счетам», - передает слова специалиста Zeta Luiss.
Сборная Италии завершила борьбу на чемпионате Европы на стадии 1/8 финала. Подопечные Лучано Спаллетти в первом раунде плей-офф уступили национальной команде Швейцарии со счетом 0:2. Таким образом, «скуадра адзурра» не смогла защитить титул чемпиона.
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