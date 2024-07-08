Шварцер считает, что Мбаппе не справляется с ролью капитана на Евро-2024

Экс-вратарь лондонского «Челси» Марк Шварцер критически высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы – 2024. Ветеран считает, что 25-летний форвард не справляется с ролью капитана «трёхцветных».

«Если ты травмирован, но говоришь, что в порядке, то в этот момент переступаешь черту. Некоторые игроки успешны в роли капитана, а другие – наоборот. Им действительно тяжело справляться с этим», - передает слова Шварцера Optus Sport.

На чемпионате Европы Мбаппе провел четыре встречи, в которых записал на свой счет лишь один гол с пенальти. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама встретятся с испанцами.