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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дзагоев оценил чемпионат Европы в Германии

08 Июля 2024 • 08:50 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев поделился мыслями о проходящем сейчас в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Если честно, не особо слежу, не очень интересный чемпионат Европы. Не знаю почему. Не особо интересно», - передает слова Дзагоева РИА «Новости».

Напомним, что 9 и 10 июля на чемпионате Европы пройдут полуфинальные поединки. В первом матче сборная Франции встретится с национальной командой Испании, а во втором силами померяются Нидерланды и Англия.

Финальный поединок престижного турнира состоится в воскресенье, 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев
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