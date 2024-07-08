Дзагоев оценил чемпионат Европы в Германии

Экс-футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев поделился мыслями о проходящем сейчас в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Если честно, не особо слежу, не очень интересный чемпионат Европы. Не знаю почему. Не особо интересно», - передает слова Дзагоева РИА «Новости».

Напомним, что 9 и 10 июля на чемпионате Европы пройдут полуфинальные поединки. В первом матче сборная Франции встретится с национальной командой Испании, а во втором силами померяются Нидерланды и Англия.

Финальный поединок престижного турнира состоится в воскресенье, 14 июля.