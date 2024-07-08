Экс-игрок «Спартака» назвал финальную пару Евро-2024

Экс-игрок московского «Спартака» Алексей Ребко спрогнозировал финальную пару чемпионата Европы – 2024, проходящего сейчас в Германии.
«Что касается прогноза на матчи полуфинала, то я ставлю на Францию и Нидерланды. Думаю, что именно они будут играть в финале», - передает слова Ребко «РБ Спорт».
Напомним, что в полуфинале турнира сборная Франции сыграет против национальной команды Испании, а Нидерландам будет противостоять Англия. Встречи состоятся 9 и 10 июля.
Чемпионат Европы - 2024 стартовал 14 июня. Финальный поединок престижного турнира состоится в воскресенье, 14 июля.
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