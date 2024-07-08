Экс-нападающий «Челси» раскритиковал тренера Португалии из-за решения по Роналду на Евро-2024

Экс-футболист лондонского «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о выступлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«Как главный тренер оправдывает нахождение Роналду на поле? Ему нечего было сказать в матче с французами. Я считаю, что Роберто Мартинес сыграл свою роль в вылете Португалии. Он позволил себе то, что принесло вред его команде», - передает слова Каскарино Talksport.
Напомним, что сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула турнир.
На чемпионате Европы 39-летний Криштиану провел пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
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