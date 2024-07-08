Джака рассказал о травме, с которой играл в матче с Англией

Ведущий игрок средней линии сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о травме, с которой вышел на матч четвертьфинала Евро-2024 против команды Англии.
«У меня был разрыв волокна в приводящих мышцах. Но я стиснул зубы, поскольку хотел помочь команде. Я не мог отдавать длинные передачи и как следует бить по воротам. В остальном же все было хорошо», - передает слова полузащитника The Mail Online.
Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Голами отметились Эмболо и Сака. В серии пенальти Швейцария уступила Англии 3:5. В полуфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Нидерландов.
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