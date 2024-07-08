Эффенберг объяснил, почему судья не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи

«В действиях испанца не было гандбола. Он прижимал руку к телу, это даже не обсуждается. Это для меня было основным фактором, чтобы не ставить 11-метровый. Решение главного арбитра Тейлора было абсолютно верным», - передает слова бывшего футболиста Eurosport.