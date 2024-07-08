Уильямс назвал игрока сборной Испании, который заслужил «Золотой мяч»

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс рассказал, кто достоин получить «Золотой мяч» в этом году.

«Дани Карвахаль», - передает слова перспективного футболиста Madrid Xtra.

Напомним, что вместе с мадридским «Реалом» опытный защитник стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

На чемпионате Европы сборная Испании вышла с Карвахалем в полуфинал турнира, где померяется силами с командой Франции. Защитник пропустит эту встречу из-за удаления в поединке 1/4 финала Евро против Германии (2:1).

Чемпионат Европы - 2024 проходит с 14 июня по 14 июля.