Шалимов объяснил, почему судья правильно не назначил пенальти в моменте с рукой Кукурельи на Евро-2024

Экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов поделился мнением о решении английского арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в матче 1/4 финала Евро между сборными Испании и Германии.

«По поводу момента с рукой Кукурельи. Игры рукой нет, потому что мяч летит сильно и попадает в руку. Но у меня ощущение, что оставляют историю: «Хочу дам, хочу не дам». Всё на усмотрение арбитра, что неправильно», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч завершился победой сборной Испании в овертайме со счетом 2:1. В полуфинале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с командой Франции.