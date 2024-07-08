Мор высказался о неназначенном пенальти в матче Испания - Германия

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о моменте с неназначенным пенальти после попадания мяча в руку защитника сборной Испании Марка Кукурельи в матче с немцами.

«На мой взгляд, абсолютно верно, что не назначили. И в УЕФА говорят, что такие пенальти не будут назначать. Рука расслаблена, она не напряжена. Пенальти за такое ставить не должны», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Германии проиграла Испании в овертайме со счетом 1:2. В полуфинале «красной фурии» будет противостоять национальная команда Франции.