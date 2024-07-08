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Чемпионат Европы по футболу 2024

Агбонлахор: Тренер Португалии боялся усадить Роналду в запас, это стоило турнира

08 Июля 2024 • 07:27 Комментировать

Экс-нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о выступлении 39-летнего португальца Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Я поклонник таланта Криштиану. Но он ничего не сделал на этом турнире. Роналду не создал опасных моментов, не прессинговал и не оборонялся. В тех моментах, когда у него был шанс пробить по воротам, он всегда мазал. Несмотря на это, Криштиану не был заменен. Тренер Мартинес очень боялся оставить его в запасе. Это стоило Португалии турнира», - передает слова англичанина портал Talksport.

На Евро Роналду провел пять матчей и сделал голевую передачу. Португалия вылетела в четвертьфинале, уступив Франции.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Габриэль Агбонлахор Роберто Мартинес ещё теги
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