Агбонлахор: Тренер Португалии боялся усадить Роналду в запас, это стоило турнира

«Я поклонник таланта Криштиану. Но он ничего не сделал на этом турнире. Роналду не создал опасных моментов, не прессинговал и не оборонялся. В тех моментах, когда у него был шанс пробить по воротам, он всегда мазал. Несмотря на это, Криштиану не был заменен. Тренер Мартинес очень боялся оставить его в запасе. Это стоило Португалии турнира», - передает слова англичанина портал Talksport.