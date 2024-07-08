Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил на вопрос о потенциальном сопернике по финалу чемпионата Европы.

10 июля «оранжевые» встретятся с Англией в полуфинале. Днём ранее определится первый финалист – путёвку разыграют между собой сборные Испании и Франции.

«Слишком рано задавать такой вопрос [о сопернике по финалу], сначала нам нужно хорошо подготовиться к полуфинальной игре. Нас ждёт встреча двух отличных команд. Но если выбирать, мне бы хотелось встретиться в финале с Испанией, ведь против Франции мы уже играли на групповом этапе», – сказал на пресс-конференции Куман.

Напомним, в матче группы Нидерланды сыграли с Францией в нулевую ничью.