Тренер сборной Испании выбрал между Гвардиолой и Анчелотти

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте, рассказал какой из двух звёздных тренеров ему ближе.

63-летний специалист оставался относительно малоизвестной для широкой публики фигурой вплоть до старта Евро-2024. На турнире испанцы уже добрались до полуфинала, показывая при этом, как многие считают, лучшую игру среди всех команд-участниц.

В преддверии матча полуфинала против сборной Франции представители СМИ попросили де ла Фуэнте сделать непростой выбор между двумя, вероятно, самыми успешными тренерами Европы последних лет: «Хосеп Гвардиола или Карло Анчелотти? Анчелотти», – приводит Carrusel ответ де ла Фуэнте.