Невилл считает, что игра сборной Англии улучшилась после смены формации

Известный английский экс-игрок Гари Невилл высказался о тактической перестановке, произошедшей в сборной Англии.

Рулевой Гарет Саутгейт перестроил команду на схему 3-4-3 перед недавним матчем 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии. Встреча завершилась победой англичан в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

«Так мы видим более сбалансированную игру, команде это подходит. Футбол более плавный, раскованный. Особенно это было заметно в первом тайме. После перерыва Англия снова играла осторожно, не хватало остроты, но прежде мы увидели нечто по-настоящему приличное», – заявил телеэксперт Sky Sports, в своё время отыгравший 85 матчей за английскую национальную команду.

10 июля сборная Англии сыграет против Нидерландов в полуфинале.