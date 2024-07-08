Де ла Фуэнте: «Педри всё ещё больно»

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии Педри, получившего травму в матче с Германией.

Полузащитник был заменён уже на восьмой минуте четвертьфинального матча чемпионата Европы после столкновения с Тони Кроосом. Как стало известно позднее, из-за повреждения колена 21-летний игрок уже не сможет помочь испанцам на турнире.

«Педри расстроен, ему всё ещё больно. Но он захотел остаться с нами, и мы благодарны ему за это», – приводит Barca Universal слова де ла Фуэнте.

Сборная Испании обыграла Германию со счётом 2:1 благодаря голу Микеля Мерино в концовке экстра-тайма. 9 июля «красная фурия» встретится со сборной Франции в полуфинале.