Начо охарактеризовал Мбаппе двумя словами

Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес дал краткое описание Килиану Мбаппе и другим игрокам сборной Франции.

Во вторник «красная фурия» встретится с французами в полуфинале чемпионата Европы. Экс-капитан мадридского «Реала» с высокой вероятностью выйдет в стартовом составе и попробует нейтрализовать звёздного форварда «трёхцветных».

В преддверии матча журналисты попросили Начо охарактеризовать знакомых футболистов сборной Франции одним или несколькими словами: «Эдуардо Камавинга – магия, Ферлан Менди – стена, Орельен Тчуамени – крепость, Килиан Мбаппе – номер один», – приводит Madrid Zone ответы 34-летнего испанца.