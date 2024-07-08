Коло-Муани поделился ожиданиями от матча Франции с Испанией

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани высказался о предстоящей встрече полуфинала чемпионата Европы с Испанией.

9 июля французы и испанцы определят, кому достанется первая путёвка в финал Евро-2024. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Сборная Испании – одна из лучших команд в мире. Испанцы показывают отличный футбол, а Ламин Ямаль и Нико Уильямс выступают очень здорово, но у нас тоже есть прекрасные игроки. Мы никого не боимся», – заявил на пресс-конференции Коло-Муани.

Во втором полуфинале встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финал чемпионата Европы пройдёт 14 июля.