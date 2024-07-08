Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя

Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес назвал лучших игроков мира по различным критериям.

По мнению 34-летнего экс-капитана мадридского «Реала», «идеальный футболист» сочетает в себе владение правой ногой от Криштиану Роналду, левую – от Лионеля Месси, а также скорость Килиана Мбаппе, магию Винисиуса Жуниора, агрессивность Даниэля Карвахаля, бомбардирский талант Карима Бензема и характер самого Начо.

Напомним, Начо Фернандес с нового сезона будет выступать за «Аль-Кадисию». Перед отъездом в Саудовскую Аравию игрок ещё может стать победителем Евро в составе сборной Испании. 9 июля состоится матч полуфинала с Францией.