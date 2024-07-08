Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил уровень чемпионата Европы.

- Хочется видеть более зрелищный, интригующий, захватывающий, обоюдоострый футбол. Не хватает ярких личностей. В сборной Англии вроде есть они, но проявляют себя только в клубах. А на чемпионате Европы у англичан ни командной игры, ни индивидуальной.

Футбол прежде всего зрелище, которое делают люди. Есть Большой театр, а есть провинциальные. Раньше на чемпионатах Европы и мира или новые звёзды зажигались, или уже сложившиеся делали результат для своих команд, приносили радость своей игрой.

Испания – да, выглядит лучше остальных, но всё равно нет у неё сейчас таких выдающихся личностей, как Хави и Иньеста. Надеемся, что в полуфиналах и финале будут захватывающие игры, достойные чемпионата Европы. Чтобы не просто люди болели за свои страны, за свои команды, а чтобы нейтральные люди получали удовольствие.

Вроде потенциал есть большой, но что-то не так. Легенды России в ретроматче смотрелись лучше. Играли вперёд, у людей было видно желание бежать, забивать и прочее. А на Евро всё как по шаблону, – сказал Чугунов.

Накануне легенды России обыграли легенд Беларуси в товарищеском матче со счётом 1:1, по пенальти 5:4.