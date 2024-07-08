Де ла Фуэнте поделился мыслями о травме Педри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал в интервью, что думает о травме Педри.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в начале матча 1/4 финала Евро-2024 против Германии, столкнувшись с Тони Кроосом. 21-летний хавбек не сможет помочь «красной фурии» до завершения турнира.

«Наша команда – семья. Как во всех семьях, случаются позитивные и негативные моменты, и травма Педри – один из примеров последнего. Это проблема, но преодоление трудностей помогает укрепить командный дух. Я горжусь тем, насколько все преданы делу», – поведал в беседе со Sport де ла Фуэнте.

9 июля сборная Испании сыграет в полуфинале Евро против Франции.