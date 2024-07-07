Анелька объяснил трудности Мбаппе на Евро

Бывший французский футболист Николя Анелька высказался о проблемах Килиана Мбаппе.

25-летний новичок мадридского «Реала» забил всего один гол за сборную Франции на нынешнем чемпионате Европы – с пенальти в матче против Польши.

«Килиана постоянно встречают по два-три соперника. Кроме того, у него травма носа, и в таких условиях трудно чего-то добиться, но он остаётся грозным игроком, способным забить в любой момент. Он ещё докажет это, вот увидите. Он провёл хороший сезон, у него всегда отличная статистика, но люди постоянно хотят большего», – цитирует Madrid Zone.

Сборная Франции добралась до полуфинала Евро-2024, где сыграет против Испании. Матч состоится 9 июля.