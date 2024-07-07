Месси хуже Роналду — названа причина

39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил своё выступление на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, в четвертьфинале турнира подопечные Роберто Мартинеса проиграли в серии пенальти Франции и покинули турнир. Сам Роналду провел на Евро-2024 пять матчей, но ни разу не смог поразить ворота соперника.

Для Роналду данный крупный турнир стал первым в карьере, на котором ему не удалось забить. Конечно, Евро-2024 можно считать для него провальным, однако до провала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси он не дотянул.

На чемпионате мира – 2010 Месси нанес по воротам соперника 29 ударов, но ни один из них не стал результативным. Роналду же пробил на минувшем для него турнире 23 раза. Как минимум по этому показателю Месси выступил хуже Роналду.