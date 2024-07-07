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Чемпионат Европы по футболу 2024

Борис Игнатьев объяснил, чего не хватило Турции в игре с Нидерландами

07 Июля 2024 • 20:54 Комментировать
Нидерланды
2:1
Турция

Известный российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о том, чего не хватило сборной Турции для выхода в полуфинал чемпионата Европы – 2024.

В рамках 1/4 финала Турция встречалась с Нидерландами и уступила со счетом 1:2.

«Не хватило мастерства. Им не хватило таких игроков, как Арда Гюлер и Йылмаз, высочайшего калибра футболистов маловато. У них много рабочих игроков, страстных», — приводит слова Игнатьева «МК-Спорт».

Специалист добавил, что турки оставили приятное впечатление своей игрой, как и выбывшая ранее сборная Грузии.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды сыграют с Англией, а Испания встретится с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Сборная Турции

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