Борис Игнатьев объяснил, чего не хватило Турции в игре с Нидерландами

Известный российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о том, чего не хватило сборной Турции для выхода в полуфинал чемпионата Европы – 2024.

В рамках 1/4 финала Турция встречалась с Нидерландами и уступила со счетом 1:2.

«Не хватило мастерства. Им не хватило таких игроков, как Арда Гюлер и Йылмаз, высочайшего калибра футболистов маловато. У них много рабочих игроков, страстных», — приводит слова Игнатьева «МК-Спорт».

Специалист добавил, что турки оставили приятное впечатление своей игрой, как и выбывшая ранее сборная Грузии.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды сыграют с Англией, а Испания встретится с Францией.