Дьяков: «Думаю, что сборная Англии вылетит в полуфинале Евро-2024»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 между Нидерландами и Англией.

Дьяков заявил, что англичане демонстрируют ужасную игру, имея самый дорогой состав на турнире.

— Если со Словакией и Швейцарией Англия спасалась, то я думаю, что они не пройдут Нидерланды и вылетят в полуфинале, — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится в среду, 10 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Испания встретится с Францией (9 июля).